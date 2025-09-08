Un adolescente de 16 años fue asesinado ayer con disparos de arma de fuego en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca; con él, es el segundo menor asesinado en menos de una semana.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo sobre la calle 5 de Mayo, en el centro del municipio, junto al bar llamado “Santo Pecado”. De acuerdo con el reporte policial, el joven identificado como Ángel Gabriel “N” recibió varios impactos de bala.

La familia de joven no esperó la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, como agentes de investigación y peritos, para iniciar con las investigaciones, y decidió llevarse el cuerpo por sus propios medios.

Apenas, el pasado viernes fue asesinado también otro adolescente en el municipio de Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca. El menor era estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), y según la Fiscalía General del Estado, el presunto responsable fue detenido en una comunidad del estado de Puebla.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las entidades en las que se registraron más homicidios de personas de 0 a 17 años de enero a mayo de 2025 fueron Guanajuato, Michoacán y Oaxaca.

“Tres de cada 10 homicidios de niñas, niños y adolescentes registrados en el país de enero a mayo de 2025 tuvieron lugar en estos tres estados”.

De enero a julio de 2025, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 12 menores de 0 a 17 años fueron asesinados en Oaxaca; ocho de ellos eran hombres, y cuatro mujeres (uno de ellos clasificado como feminicidio). Con los dos adolescentes asesinados esta semana en el estado, sumarían al menos 14 menores de 17 años de edad asesinados en el estado.

En este mismo periodo, 490 menores de 17 años han sido asesinados en el país; 384 son hombres, y 106 mujeres.

Ayer también fueron encontrados los cuerpos de dos hombres sin vida en Juchitán, Oaxaca, con huellas de tortura y disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron encontrados en un paraje conocido como Casablanca, a un costado de la carretera federal Juchitán-Tehuantepec.

