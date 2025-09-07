Más Información

Culiacán, Sin.- Un adolescente de nombre, Sergio Francisco “N”, de 16 años de edad que, cuando viajaba en un autobús en la ciudad de Mazatlán, falleció en un hospital donde fue internado, luego de que paramédicos le brindaron los primeros auxilios.

La versión sobre las lesiones que sufrió en la cabeza es que fueron en forma incidental ya que a causa de una que tuvo el chofer del camión con el conductor de un vehículo particular, dos motociclistas se presentaron y le dispararon al parabrisas, uno de los impactos se le incrustó en la cabeza al jovencito.

El ataque a balazos contra el chofer del autobús tuvo lugar por la avenida Sánchez Escobosa, por lo que el mismo chofer llamó a las líneas de emergencia para solicitar auxilio de un pasajero, el cual resultó herido de bala.

Sergio Francisco “N”, enviaba mensajes por su teléfono a su familia para narrarles lo que sucedía, primero lo de la discusión y después lo de las , contra el conductor de la unidad en la que viajaba, cuando recibió el balazos en la cabeza.

