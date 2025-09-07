Culiacán, Sin.- Un adolescente de nombre, Sergio Francisco “N”, de 16 años de edad que recibió un disparo en la cabeza, cuando viajaba en un autobús en la ciudad de Mazatlán, falleció en un hospital donde fue internado, luego de que paramédicos le brindaron los primeros auxilios.

La versión sobre las lesiones que sufrió en la cabeza es que fueron en forma incidental ya que a causa de una discusión verbal que tuvo el chofer del camión con el conductor de un vehículo particular, dos motociclistas se presentaron y le dispararon al parabrisas, uno de los impactos se le incrustó en la cabeza al jovencito.

Lee también Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

El ataque a balazos contra el chofer del autobús tuvo lugar por la avenida Sánchez Escobosa, por lo que el mismo chofer llamó a las líneas de emergencia para solicitar auxilio de un pasajero, el cual resultó herido de bala.

Sergio Francisco “N”, enviaba mensajes por su teléfono a su familia para narrarles lo que sucedía, primero lo de la discusión y después lo de las detonaciones de armas de fuego, contra el conductor de la unidad en la que viajaba, cuando recibió el balazos en la cabeza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov