Más Información

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Lady Gaga, la artista del año en los MTV Video Music Awards 2025: minuto por minuto

Lady Gaga, la artista del año en los MTV Video Music Awards 2025: minuto por minuto

Expropiación fast track en 5 días; claves de la “Ley Alito” en Campeche

Expropiación fast track en 5 días; claves de la “Ley Alito” en Campeche

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Una azotó este domingo al municipio de Piedras Negras, Coahuila, generando fuertes en vialidades, así como afectaciones en viviendas y vehículos.

Las lluvias comenzaron al mediodía y se prolongaron por varias horas. De acuerdo con información del municipio cayeron entre 4 y 5 pulgadas de lluvia, por lo que el alcalde de la ciudad, Jacobo Rodríguez instruyó la activación inmediata de un operativo de atención y auxilio a la población.

Hasta ahora el saldo preliminar es de 12 colonias inundadas, entre ellas la Vista Hermosa, Las Fuentes, Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas, Año 2000, entre otras. En estos sectores los vecinos se han enfrentado a severos anegamientos.

Tormenta deja inundaciones en Piedras Negras, Coahuila (07/09/2025). Foto: Especial
Tormenta deja inundaciones en Piedras Negras, Coahuila (07/09/2025). Foto: Especial

Lee también

También se informó que los arroyos urbanos se desbordaron, como el arroyo Primavera. Se reportaron vehículos varados y se tuvo que cerrar el paso a diversas vialidades.

El Ayuntamiento anunció que en coordinación con la Sedena, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, así como con dependencias municipales, se han desplegado en los sectores más impactados por la acumulación de agua como la colonia Vista Hermosa, Presidentes, Argentinas y González.

Lee también

Tormenta deja inundaciones en Piedras Negras, Coahuila (07/09/2025). Foto: Especial
Tormenta deja inundaciones en Piedras Negras, Coahuila (07/09/2025). Foto: Especial

Así mismo, se ha habilitado la Central de Bomberos como refugio temporal para resguardar a las familias que hayan resultado afectadas por las precipitaciones.

El alcalde Jacobo Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y extremar precauciones, así como reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses