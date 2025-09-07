Más Información
Una tormenta azotó este domingo al municipio de Piedras Negras, Coahuila, generando fuertes inundaciones en vialidades, así como afectaciones en viviendas y vehículos.
Las lluvias comenzaron al mediodía y se prolongaron por varias horas. De acuerdo con información del municipio cayeron entre 4 y 5 pulgadas de lluvia, por lo que el alcalde de la ciudad, Jacobo Rodríguez instruyó la activación inmediata de un operativo de atención y auxilio a la población.
Hasta ahora el saldo preliminar es de 12 colonias inundadas, entre ellas la Vista Hermosa, Las Fuentes, Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas, Año 2000, entre otras. En estos sectores los vecinos se han enfrentado a severos anegamientos.
También se informó que los arroyos urbanos se desbordaron, como el arroyo Primavera. Se reportaron vehículos varados y se tuvo que cerrar el paso a diversas vialidades.
El Ayuntamiento anunció que en coordinación con la Sedena, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, así como con dependencias municipales, se han desplegado brigadas de apoyo en los sectores más impactados por la acumulación de agua como la colonia Vista Hermosa, Presidentes, Argentinas y González.
Así mismo, se ha habilitado la Central de Bomberos como refugio temporal para resguardar a las familias que hayan resultado afectadas por las precipitaciones.
El alcalde Jacobo Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y extremar precauciones, así como reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.
