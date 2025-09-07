Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Luisa Alcalde critica nombramiento de la hija de Vázquez Mota en Tribunal de Aguascalientes; lo califica de autoritario

Pachuca.- Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas en un accidente carretero sobre la , luego de que un automóvil particular impactara a tres ciclistas.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, los hechos se registraron este día en el tramo Pachuca–Tizayuca, a la altura del kilómetro 63+300, en el entronque con el Arco Norte.

Se informó que los ciclistas circulaban con dirección a Pachuca al momento en que particular color gris, con placas HPM-388-D. En el lugar falleció uno de ellos, mientras que dos más resultaron lesionados.

El responsable, identificado como O.A.V.G., ; sin embargo, a través de cámaras de videovigilancia fue rastreado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Pachuca.

La detención se realizó a la altura de la estación Vicente Segura del Tuzobús, mientras que servicios de emergencia de la delegación Tolcayuca brindaron atención a los heridos.

Asimismo, peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagatorias correspondientes.

