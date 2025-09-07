Más Información
Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina
Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman
Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones
De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza
Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking
Pachuca.- Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas en un accidente carretero sobre la autopista México–Pachuca, luego de que un automóvil particular impactara a tres ciclistas.
De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, los hechos se registraron este día en el tramo Pachuca–Tizayuca, a la altura del kilómetro 63+300, en el entronque con el Arco Norte.
Se informó que los ciclistas circulaban con dirección a Pachuca al momento en que fueron embestidos por un automóvil particular color gris, con placas HPM-388-D. En el lugar falleció uno de ellos, mientras que dos más resultaron lesionados.
Lee también Rescatan a padre buscador de Zacatecas privado de la liberad; realizaron despliegue terrestre y aéreo para localizarlo
El responsable, identificado como O.A.V.G., intentó huir del lugar; sin embargo, a través de cámaras de videovigilancia fue rastreado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Pachuca.
La detención se realizó a la altura de la estación Vicente Segura del Tuzobús, mientras que servicios de emergencia de la delegación Tolcayuca brindaron atención a los heridos.
Asimismo, peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagatorias correspondientes.
Detienen a mujer por presunta trata en Ciudad Juárez; es acusada de usar menores en delincuencia organizada
aov