Zacatecas.- La tarde de este domingo, se reportó la privación ilegal de la libertad de un padre buscador en el municipio de Fresnillo, lo que generó un fuerte despliegue de seguridad en esa región para su localización, quien ya fue liberado cerca de las 14:30 horas.

El plagio fue anunciado por el colectivo de Buscadoras Zacatecas al informar cerca de las 13:00 horas sobre la privación ilegal de la libertad de J. Carmelo, uno de sus integrantes activos, quien fue sustraído de su negocio en la comunidad de Plateros en el municipio de Fresnillo.

Esto generó una cascada de alertas de los demás colectivos y en las redes sociales.

Lee también Conmemoran el octavo aniversario de los sismos de septiembre de 2017 que devastaron el Istmo de Oaxaca

Dentro de las versiones extraoficiales que se han vertido es que el hecho ocurrió cuando Carmelo Verá estaba en su su negocio de forrajes, a donde presuntamente llegaron personas armadas y se lo llevaron por la fuerza.

Se menciona que el trayecto que usaron los plagiarios fue rumbo a la comunidad de Río Florido, ya que en ese tramo de la carretera federal 45 se reportaron ponchallantas tiradas que aventaron para poder escapar.

Al respecto, el fiscal Cristián Camacho Osnaya precisó que de este hecho tuvieron conocimiento por la información vertida en las redes sociales y por un reporte en sistema de emergencia 911, con lo que se inició la investigación de manera oficiosa.

Padre buscador ya se encuentra con su familia (0709/2025). Foto: Diana Valdez

Lee también Resguardan a 13 menores de edad chiapanecos en Baja California Sur; viajaban para trabajar en rancho agrícola

Tras este hecho, dijo que se había desplegado un fuerte operativo aéreo y terrestre en la región de Fresnillo como parte de las acciones de búsqueda de la víctima.

A las 14:30 horas, las autoridades informaron que ya había sido liberado y que elementos de la Guardia Nacional lo rescataron y lo llevarían a la Fiscalía de Zacatecas para luego entregarlo a su familia.

De igual manera el colectivo confirmó sobre la liberación del padre buscador y que ya estaba con su familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL