Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch que en el municipio Álvaro Obregón, Michoacán, dos elementos de la dependencia fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, posteriormente rescatados con vida y se encuentran a salvo.

Durante el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se logró la liberación de otra víctima que permanecía secuestrada y se detuvo a tres presuntos responsables.

"Agradecemos el Invaluable apoyo de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y de @GobMichoacan, @FiscaliaMich y @Seguridad _Mich. Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país”, resaltó el funcionario en redes sociales", escribió el secretario en redes sociales.

