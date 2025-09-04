Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Más Información

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que en el municipio Álvaro Obregón, Michoacán, dos elementos de la dependencia fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, posteriormente rescatados con vida y se encuentran a salvo.

Durante el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se logró la liberación de otra víctima que permanecía secuestrada y se detuvo a tres presuntos responsables.

"Agradecemos el Invaluable apoyo de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y de @GobMichoacan, @FiscaliaMich y @Seguridad _Mich. Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país”, resaltó el funcionario en redes sociales", escribió el secretario en redes sociales.

