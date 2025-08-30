En diferentes acciones operativas, fuerzas federales y del Estado de México detuvieron a nueve presuntos integrantes de la célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) denominada “M4”, vinculada con delitos de homicidio, secuestro y extorsión en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

Derivado de diversos hechos violentos registrados en esta región de la entidad y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército, Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad local capturaron a seis sujetos durante un operativo en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, del municipio de Nicolás Romero.

Según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal y de autoridades del Estado de México, los detenidos fueron identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban someter con un arma de fuego al operador de un vehículo de transporte público, y le exigieron el pago de una cuota para no atentar contra su integridad física.

Lee también Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

Detenidos de la "M4", ligados al CJNG

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos se identificaron como integrantes del CJNG y pidieron el dinero a la víctima a cambio de dejarlo trabajar, brindarle protección y no ocasionarle algún tipo de daño a él o a su vehículo, por lo que, ante las amenazas, la víctima efectuó el pago.

Información recabada por la Fiscalía del Estado de México permitió la detención de Erick “N”, alias “M4” identificado como líder de la célula delictiva, de la que asumió el control tras la detención de David “N”, alias “El Davis”, en octubre del 2021 y que actualmente se encuentra interno en el penal de Tenango del Valle, donde compurga una condena de 62 años de prisión por homicidio.

Erick “N” es investigado por su presunta participación en el delito de extorsión en agravio del dueño de un negocio con giro de barbería, en el municipio de Nicolás Romero, donde días previos a su captura habría realizado detonaciones de arma de fuego como medida de presión para que la persona afectada les entregara dinero, según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,

Lee también FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Otro de los detenidos es Arturo “N”, quien según las autoridades mexiquenses recientemente comenzó su servicio social en la Fiscalía del Estado de México y presumiblemente también formaba parte de esta célula a la cual proporcionaba información respecto a acciones policiacas en contra del grupo criminal, además de comercializar estupefacientes y cometer homicidios.

A Arturo “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por el delito de homicidio en relación a hechos registrados el pasado 2 de febrero en la avenida Emiliano Zapata, colonia El Tráfico, donde en complicidad con otros sujetos, habría detonado armas de fuego en contra de un hombre, ocasionándole la muerte.

En otra acción conjunta autoridades federales y del Estado de México, detuvieron a Eduardo “N”, alias “El Diamante”, quien de igual forma estaría relacionado con los hechos perpetrados el 2 de febrero de este año, donde fue privado de la vida un hombre.

Lee también Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal y el gobierno del Estado de México, Erick “N”, Arturo “N”, Eduardo “N”, así como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron ingresados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica.

Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, están vinculados a proceso por dos hechos diversos de extorsión.

A Jhoan “N” y Brandon “N” les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro que causó la muerte de un operador de transporte público en el municipio de Nicolás Romero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc