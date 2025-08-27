Más Información

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras el lanzamiento de la se han detenido a 212 personas por este delito en 15 entidades.

En el informe del Gabinete de Seguridad federal, el secretario destacó que estas detenciones se llevaron principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, entidades que acumulan el 84% de estas detenciones.

Resaltó que desde el de 6 de julio, fecha en que inició la estrategia, se ha registrado un aumento en el número de denuncias al teléfono 089, donde se han recibido a la fecha más de 32 mil 600 llamadas, de las cuales, 22 mil 602, es decir, el 69%, fueron extorsiones no consumadas.

"Agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito.

"Del 6 de Julio al 24 de agosto, en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las unidades especializadas en combate al secuestro y extorsión han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero Estado de México, Tabasco y Oaxaca que acumulan el 84% de las detenciones", explicó.

