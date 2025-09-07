Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

La Paz.- Trece menores de edad, originarios del estado de Chiapas, que habían salido de aquella región sin compañía de un tutor, fueron detectados al arribar al en La Paz, y puestos a disposición para su resguardo y regreso a su estado.

Según informó el Gobierno de Baja California Sur, los adolescentes, de entre 15 y 17 años fueron ubicados al bajar del ferry, por personal de la Secretaría de Marina, justo en la zona de arribos. No pudieron acreditar que viajaban acompañados y por ello se les puso a disposición.

Esta situación fue reportada al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), y ante la Secretaría de Gobernación, con la titular Rosa Icela Rodríguez para iniciar las gestiones y trámites, y lograr el retorno seguro al estado de Chiapas.

En entrevista, el secretario general de Gobierno de BCS, Saúl González Núñez, dijo que los menores de edad fueron entrevistados por separado para conocer más al respecto de su viaje y revelaron que fueron contratados como jornaleros agrícolas para laborar en el municipio de Comondú, en un rancho ubicado en la localidad de La Toba.

Señaló que se siguió el protocolo para un retorno seguro, en coordinación con autoridades de su estado natal.

“El traslado se concretó con el apoyo del procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas, Freddy Vázquez Méndez y del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien dispuso una aeronave para facilitar el regreso seguro de los jóvenes”, puntualizó.

El municipio de Comondú y Mulegé son regiones principales dedicadas a la agricultura en esta zona desértica; sin embargo, la mayor cantidad de campos agrícolas se encuentran en el Mulegé, en la zona de El Vizcaíno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses