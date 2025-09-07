Ciudad Juárez.- Una mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de trata en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante este domingo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte informó que se mantiene abierta una carpeta de investigación en contra de Martha Alicia M. A., por su probable responsabilidad en el delito de trata.

Según se detalló el caso por el que se le acusa recae en la modalidad de utilización de personas menores de edad para actividades de delincuencia organizada, cometido en Ciudad Juárez.

El próximo lunes 08 de septiembre se efectuará la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se expondrán datos de prueba y argumentos incriminatorios para acreditar la probable responsabilidad de la citada imputada.

Debido a que se trata de una investigación en proceso y con el objetivo de no entorpecer los avances de la misma, se reservan mayores detalles de la investigación en esta frontera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL