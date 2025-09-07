El presunto responsable del asesinato de un adolescente en la colonia Las Campanas de Huajuapan de León fue detenido en una comunidad del estado de Puebla, informó la Fiscalía General de Oaxaca.

La tarde del 5 de septiembre, un adolescente identificado como Víctor H. y como estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), fue asesinado con disparos de armas de fuego en Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca.

Su asesinato ocurrió alrededor de las 16:00 horas en un paraje conocido como Acatlima, según el informe policial. El joven era originario de la comunidad de Santiago Huajolotitlán.

“Gracias a la activación inmediata de protocolos de investigación, menos de 48 horas después de cometido el delito, la Fiscalía de Oaxaca logró obtener pistas del paradero de la persona detenida, quien fue localizada en una comunidad del estado de Puebla”, aseguró la Fiscalía.

Para su aprehensión, agregó, se realizó un operativo conjunto con la Fiscalía del Estado de Puebla para la captura del imputado.

“Luego de su detención, la persona detenida será trasladada al estado de Oaxaca, para quedar a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, para que se resuelva su situación jurídica”.

afcl/LL