Culiacán.- Un reporte a las líneas de emergencia activo a las fuerzas federales y estatales sobre la presencia de hombres armados en el fraccionamiento Altana Residencial en Culiacán, donde se logró detener a ocho personas del sexo masculino con igual número de armas, 30 cargadores abastecidos y cartuchos.

Las autoridades dieron a conocer que al llegar al lugar se descubrió que en tres residencias se encontraban personas armadas, las cuales dispararon contra el personal militar y los elementos estatales, por lo que uno de los civiles resultó herido y otro que intento huir del lugar cayó de una barda y se lastimó las piernas.

Durante las acciones realizadas donde hubo intercambio de disparos de armas de fuego se prestó ayuda médica a los lesionados, uno de ellos por impacto de bala y el otro por la caída que tuvo al intentar huir del lugar.

A los ocho detenidos se les aseguro seis fusiles AK-47, dos M, 23 cargadores calibre 7.62X 39 mm abastecidos, otro en forma de disco, seis cargadores más para calibre 5.56X45mm, una cinta metálica eslabonada con 60 cartuchos, ocho chalecos tácticos.

También, se les aseguro un vehículo Peugeot, 2008 OT, otro Toyota Yaris, un Toyota Corolla y un Audi SQ5.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL