Tlalnepantla, Méx.— La lluvia de ayer dejó deslaves, encharcamientos e interrupción en el servicio del Mexibús, así como afectación a la circulación en municipios metropolitanos del Valle de México como Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, entre los más afectados.

En la zona de Tequiquil, en Tlalnepantla, ocurrió un deslave que afectó la circulación por la caída de tierra y lodo al asfalto.

Más de 13 toneladas de tierra y lodo fueron retiradas tras el deslave, que afectó tres carriles de la salida de la autopista México-Pachuca con dirección a la CDMX.

Por lo anterior, se movilizaron servicios de emergencia de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para realizar labores de limpieza y retirar los escombros, a fin de permitir la circulación de las unidades. No hubo reporte de personas lesionadas ni daños a vehículos, debido a que la intervención de las autoridades permitió controlar la situación antes de que se registraran accidentes mayores.

En Tultitlán, la intensa precipitación causó anegaciones que provocaron el avance lento del servicio de la Línea II del Mexibús, tanto en dirección a la estación de Las Américas y de igual manera a La Quebrada.

A raíz de la lluvia, el organismo de agua de Tultitlán, APAST, activó el Plan de Contingencia 2025, para que el personal realizara trabajos de limpieza de la basura acumulada en coladeras y con ello se pudiera desfogar el líquido pluvial a la red de drenaje.

En esa misma vialidad, personal del Grupo Tláloc, de la Comisión de Aguas del Estado de México, activó una motobomba para agilizar el paso del agua de lluvia hacia las coladeras.

Otras comunidades afectadas por la fuerte lluvia fueron Izcalli del Valle, con anegaciones sobre la avenida Centro Industrial y el Boulevard Reforma, en Ciudad Labor.

En Cuautitlán Izcalli, la intensa precipitación pluvial provocó encharcamientos en diferentes vialidades, así como el desfogue controlado de la presa El Ángulo, situada en la colonia Ejidal San Isidro.

Entre las principales afectaciones viales que ocurrieron destaca el cierre temporal a la avenida 1 de Mayo por encharcamientos a la altura de la colonia Francisco Villa, producto de escurrimientos de la presa del Gavión.