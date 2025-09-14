Más Información

El senador difundió un video donde se observa a su encargado de redes sociales en la Cámara Alta, Emiliano González González, supuestamente rescatar a un niño de una camioneta volcada.

“Para que sigan criticando a Emiliano. Sacó a un niño de la camioneta volcada”, presumió Noroña en su cuenta de “X”.

En el video compartido por , grabado por la cámara de un automóvil y con fecha de este 14 de septiembre a las 17:23 horas, se ve cómo el hombre carga a un menor de edad tras un accidente vial, después corre con él y lo coloca lejos del siniestro.

Tras el empujón, en conferencia, Emiliano González (colaborador de Noroña) apareció con cabestrillo y collarín, y Morena le ofreció todo su respaldo para actuar contra Alito. Foto: Especial
Tras trifulca de Alito y Noroña en el Senado, Emiliano González salió con collarín y un cabestrillo atado al cuello

González González es el sujeto que el 27 de agosto pasado, durante la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, fue empujado y tirado al piso por el legislador y presidente nacional del PRI, Alito Moreno Cárdenas.

Después de la trifulca en el Senado de la República, donde también participaron los diputados priistas Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Lorenzo, se observó al colaborador de Fernández Noroña con un collarín y un brazo inmovilizado, con un cabestrillo atado al cuello.

Sin embargo, el Bajo Reserva Exprés de resaltó que “la sorpresa” fue que cuatro días después, en la sesión solemne de la Cámara de Senadores del 1 de septiembre, apareció “como si nada le hubiera pasado”, mientras cargaba su videocámara con el brazo que presuntamente se había lesionado en el altercado.

Posteriormente, y pese a los embates físicos con los priistas, Emiliano González González pudo viajar en avión y en carretera acompañando al expresidente del Senado en sus giras, a pocos días después del incidente, en estados como San Luis Potosí y Baja California.

