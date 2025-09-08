Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia consideró que las críticas contra el “compañero” Noroña, por la compra de su casa en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, corresponden a una guerra política y mediática.

La mandataria morelense dijo que por voz del presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz, son entre 400 y 500 políticos e intelectuales que viven en Tepoztlán, lo que significa que los cuestionamientos contra el senador del PT obedece, sin duda, a un tema mediático contra una persona que también es mediático.

En su conferencia de cada semana, la gobernadora afirmó que en la lista hay políticos de todos los partidos e intelectuales de los que critican al “compañero” Noroña, que también tiene su casa ahí.

González Saravia afirmó que si el senador cumple con la ley, si no se roba el dinero con el que va comprar su casa, pues ya es cosa de él, una decisión.

“Yo no me compraría una casa así, porque no tendría por mucho tampoco que quisiera, pero cada quien sabe, y si es algo legal pues él está en su derecho”, afirmó.

Comunero pide juicio de restitución de predio y casa de Noroña en Tepoztlán

La opinión de la gobernadora ocurre a 24 horas de la asamblea general de comuneros en Tepoztlán, donde uno de sus integrantes, Rubén Tapia Gama, pidió iniciar un juicio de restitución del predio y casa que adquirió el senador Gerardo Fernández Noroña por 12 millones de pesos, en la zona del Valle de Atongo, un polígono de alta plusvalía en el poblado mágico.

El comunero declaró que el senador incumple con la ley porque no puede decir que la casa es propiedad privada, porque todo Tepoztlán es comunal y una porción ejidal, pero además no tiene constancia de posesión o cesión de derechos, porque esos documentos los autoriza la asamblea de Bienes Comunales.

En ese contexto, el gobernador afirmó que Fernández Noroña ha sido claro en su decisión de comprar la casa, contrario a otros políticos e intelectuales que también tienen casa en ese valle y nadie lo sabe.

“Entonces (Noroña) ha sido abierto en eso, creo que no ha ocultado nada. Esa es mi opinión o percepción y que si ha habido un tema político contra él, es seguro”, dijo.

Luego declaró que en la asamblea de ayer en Tepoztlán no hubo una decisión de los comuneros de irse contra el senador, y en ese supuesto, subrayó, no sería correcto porque “si la casa no está en una área natural protegida, como las que sí están de muchos otros políticos, no habría un tema de por medio, los mismo comuneros venden esas tierras”.

