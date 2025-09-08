Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de una propiedad ubicada en el fraccionamiento Altozano del municipio de Centro donde se localizaron animales exóticos y hasta un helicóptero.

En un comunicado se detalló que en el municipio de Centro, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Profepa catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, seis armas cortas, 210 cartuchos, un helicóptero, cuatro vehículos, dos de ellos todo terreno, una retroexcavadora, un remolque, una motocicleta, una cebra, dos avestruces, una tortuga, ocho guacamayas y tres loros cabeza amarilla.

No se dan detalles sobre detenidos en este operativo, pero se sabe que la casa es propiedad del empresario Mario de la Rosa Gutiérrez, quien es dueño de una empresa constructora que recibió contratos en la refinería Olmeca del puerto de Dos Bocas.

También se informó que, en Comalcalco, en el poblado Miguel Hidalgo, elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cinco hombres a bordo de un vehículo, asegurándoles dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 34 cartuchos y diversas dosis de drogas.

Y en Paraíso, en Barra de Tupilco, elementos de Semar y Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca detuvieron a un sujeto vinculado a una célula delictiva.

