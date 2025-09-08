Culiacán.- Bajo convenio con la Interpol y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos fue detenido en Phoenix, Arizona, Omar “N” y trasladado a Sinaloa, donde existe una orden de aprehensión en su contra, por el presunto delito de índole sexual contra una menor de edad.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de los Servicios de seguridad Diplomática del Consulado general de la Unión Americana en Hermosillo, Sonora, en dicha ciudad, fue ejecutada la orden de aprehensión por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones.

Esta persona es considerada como presunto responsable de los delitos de violación agravada al existir una relación entre él y la víctima, por lo que fue recluido en el Centro Penitenciario Regional del Évora, donde se encuentra a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Pernal.

Las investigaciones abiertas sobre este caso establecen que los hechos tuvieron lugar en el año 2016, cuando el detenido presuntamente cometió actos de índole sexual en contra de una menor de edad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL