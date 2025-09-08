Pachuca.- Autoridades de seguridad pública de Tulancingo, Hidalgo, dieron a conocer que durante la madrugada se registró la explosión de un cajero automático ubicado en las inmediaciones del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado, en un presunto intento de robo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, en que se recibió el aviso sobre la detonación. Elementos de Seguridad Pública de Tulancingo se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, encontraron a policías municipales de Santiago Tulantepec, quienes actuaron como primeros respondientes en este incidente, en el que presuntamente un grupo de delincuentes intentó robar el cajero, por lo que provocaron el estallido.

La explosión ocasionó el colapso parcial del techo y de las bardas del área donde se encontraba instalado el cajero. Ante la magnitud de los daños, se presume que se utilizaron artefactos sofisticados; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el tipo de detonante empleado.

Personal de seguridad realiza la revisión de las cámaras del sistema para identificar a los probables responsables. El área permanece asegurada mientras continúan las investigaciones correspondientes.

