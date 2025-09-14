Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Para conmemorar las fiestas patrias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló sus conferencias mañaneras que ofrece en Palacio Nacional, del 15 y 16 de septiembre.

"Te invitamos a seguir en vivo la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar a través de cuentas oficiales", destacó el gobierno de México.

Indicó que el Grito de Independencia será a las 23:00 horas del 15 de septiembre, mientras que el Desfile Cívico Militar del 16 comenzará a las 10:00 horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló en días pasados escenas de la forma en cómo práctica para dar su primer Grito de Independencia, la noche mañana en el balcón principal de Palacio Nacional.

Indicó además que ya ha tenido ensayos del Grito de Independencia, y donde adelantó que prevé lanzar diversos "Vivas".

Destacó que será la primera vez que una mujer va a dar el Grito de Independencia. "Es bastante novedad", comentó al ser cuestionada sobre la cantidad de exclamaciones que tendrá mañana.

"Es una conmemoración, primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", comentó.

Agregó: "Nos concentramos en este acto tan importante y tan emotivo y tan fundamental para la vida pública y de unión, de la independencia de nuestro país".

Antes, desde las 20:00 horas, en el Zócalo iniciarán los conciertos que ofrecerán la cantante Alejandra Ávalos, el colectivo "Legado de Grandeza", así como La Arrolladora Banda El Limón.

