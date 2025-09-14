Más Información

Toluca, Edomex.- En el marco de las fiestas patrias y a un día de conmemorar su primer 15 y 16 de septiembre, la presidenta declaró que la Independencia se conquista todos los días.

Al encabezar “La Transformación Avanza”, como parte de su gira de rendición de cuentas por su , Sheinbaum Pardo reiteró que nuestro país seguirá siendo libre, independiente y soberano.

“Hoy, a un día de celebrar el Grito de Independencia, en este mes de la Patria, sabemos las mexicanas y los mexicanos que la Independencia se conquista todos los días, y que nuestra mente, nuestro corazón, y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va aseguir siendo por voluntad de su pueblo”, expresó la Mandataria federal.

Este domingo 14 de septiembre, Claudia Sheinbaum llegó a su vista número 16 de las entidades federativas en su gira de rendición de cuentas. Recordó que el 5 de octubre un año del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.

“Nosotros llegamos a seguir luchando por el pueblo de México”, dijo al acusar de nueva cuenta al periodo neoliberal.

Reiteró que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y se redujo la desigualdad: “Todavía tenemos que seguir trabajando, porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país”.

“Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”, añadió.

La Presidenta volvió a reconocer al magisterio, ante los gritos de apoyo de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación () y destacó el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria, en honor a las mujeres que dieron su vida “por este maravilloso país”.

Delfina Gómez, gobernadora mexiquense, agradeció a la Mandataria federal la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México: “Hoy ven con esperanza la construcción de un futuro más próspero”.

