El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que el huachicol fiscal es el “crimen organizado de Estado” más grande en la historia de México, donde la corrupción rebasa cualquier precedente, incluso el escándalo de Segalmex, y que exhibe a Morena como lo que es: corrupción, complicidad, encubrimiento.

“El huachicol fiscal es la cara más oscura de la corrupción de Morena. No hablamos de hechos aislados, sino de un esquema en el que tienen delicadísimos señalamientos exfuncionarios del más alto nivel del gobierno de López Obrador, como su exsecretario de Gobernación; su exjefe de Oficina; e incluso su exsecretario de Marina. Esto es crimen organizado desde el Estado”, señaló.

En un comunicado, Romero Herrera recordó que con la detención de Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel de La Barredora y exsecretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco en la administración de Adán Augusto López, queda claro que las redes de corrupción ya están alcanzando a quienes durante años se habrían beneficiado de esta práctica:

Lee también Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

“Confiamos que con esta captura caerán las cabecillas del huachicol fiscal, un delito que le ha costado a nuestro país miles de millones de pesos. Es preocupante que algunos de los señalados estén falleciendo por suicidio u otros motivos, según lo dado a conocer al momento, apuntó.

El dirigente panista explicó que el llamado huachicol fiscal consiste en introducir gasolina o diésel al país, simulando que son lubricantes, alcoholes o aditivos, para evadir el pago de impuestos como el IEPS. Tan solo en 2024, según cifras de analistas, se ingresaron 18 mil millones de litros de combustible ilegal, lo que significa un quebranto de 177 mil millones de pesos anuales:

“El dinero que se roban del huachicol fiscal significa menos medicinas, menos quimioterapias, menos escuelas, menos patrullas… Y todo es en detrimento de las familias mexicanas”, subrayó.

“Mientras exprimen hasta el último centavo de los contribuyentes, Morena protege a grandes evasores que se llenan los bolsillos con el huachicol fiscal, es hora de poner un alto y que se paguen las consecuencias.”, agregó.

El presidente del PAN exigió que se ponga fin a esta red de tráfico de combustible y que se investigue a fondo: “Desde Acción Nacional pedimos una investigación a fondo, que no se proteja a nadie. Confiamos en que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República llevarán ante la justicia a todos los responsables”.

Lee también PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Finalmente, Romero dio el beneficio de la duda a la presidenta Claudia Sheinbaum “en esta aparente determinación por dar con los responsables de esta red de corrupción que involucra a altos funcionarios de la administración de su antecesor”.

“O se deslinda y demuestra con hechos que su gobierno será distinto, o terminará siendo cómplice del mayor acto de corrupción en la historia de México”, sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL