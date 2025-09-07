Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, hizo un llamado a tomar con seriedad los datos que dio a conocer en su primer informe de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, afirmó, si bien hay datos ciertos y alentadores, también hay otros que podrían ser engañosos e incluso falsos.

En este sentido, señaló que el PAN reconocerá todo aquello que en verdad se traduzca en buenos resultados para las familias mexicanas, pero también se continuará denunciando la manipulación y el maquillaje de cifras.

El líder panista sostuvo que “quienes integramos el PAN por supuesto que reconocemos cuando algo se hace bien, y lo decimos con estas mismas palabras: si hay avances, hay que reconocerlos, lo que no se vale es que este gobierno pretenda hacernos creer que todo está de maravilla, cuando todos sabemos que no es así”.

Jorge Romero desmintió lo relativo a los presuntos avances en salud y evidenció que en la actualidad, 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud, 24.4 millones de personas más sin acceso a la salud, en comparación con 2018.

Además, entre enero y abril de 2025, el porcentaje de recetas completas surtidas en unidades urbanas del Sistema Nacional de Salud vino a la baja a 66.1 por ciento.

“En gobiernos panistas, claramente se dieron resultados reales en estos rubros en beneficio de las familias”, apuntó.

Respecto a la seguridad pública, el dirigente panista lamentó la distorsión y maquillaje de cifras, especialmente de homicidio doloso donde denunció que presumiblemente se están cambiando por otros delitos para aparentar su disminución.

Destacó que entre 2018 y 2024 las víctimas de delitos contra la vida e integridad corporal crecieron 103 por ciento, las de homicidios culposos aumentaron 11 por ciento y en los primeros 10 meses de la actual administración, un promedio de 40 personas al día han desaparecido sin ser localizadas, la cifra más alta de la historia reciente.

“Pero según el gobierno estamos en un país más seguro. “Que no pretendan insultar nuestra inteligencia, olvidando el dolor de miles de familias que han perdido a un ser querido”, advirtió.

Jorge Romero dijo que en el informe hubo menciones en términos de crecimiento económico, inversión pública, generación de empleos, pobreza, educación, y otros, cuyos datos son inexactos o erróneos.

El dirigente panista afirmó que aún es tiempo de dar un acertado y necesario golpe de timón para sacar a nuestro país adelante y que las familias mexicanas puedan tener una mejora palpable en sus condiciones de vida.

“Porque nada es ni será más importante para nosotras y nosotros que hacer que a las familias mexicanas les vaya bien, las y los mexicanos exigen más resultados. Nunca será nuestro adversario quien quiera lo mejor para nuestro país, por ello, reiteramos nuestro llamado a corregir el rumbo; seguiremos en total disposición para, a pesar de nuestras diferencias, trabajar por y para México”.

