El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, afirmó que Tijuana atraviesa su mejor etapa en materia de seguridad en los últimos diez años. Destacó que en agosto se registró una reducción cercana al 50% en homicidios dolosos respecto del mismo mes de 2024.

Durante agosto de 2025 se contabilizaron 85 homicidios, en contraste con los 162 registrados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, en el ámbito estatal la reducción es de un 36% en casi 1 año.

Burgueño Ruiz destacó que la baja en homicidios se debe trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido desplegar operativos conjuntos, incrementar la presencia de la Guardia Nacional y focalizar acciones en zonas de mayor incidencia delictiva.

Sobre esa misma línea destacó que se sumaría a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Del mismo modo, señaló que Tijuana participará también en la Estrategia Estatal contra la Extorsión, impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“El trabajo coordinado demuestra que, con planeación y determinación, es posible devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Tijuana es hoy un ejemplo nacional en materia de seguridad, y no bajaremos la guardia. Aquí no nos tiembla la mano para seguir actuando con justicia y firmeza”, enfatizó.

Finalmente, el edil estatal afirmó que "lo mejor está por venir"; sin embargo, añadió que los avances conseguidos representan un punto de partida para tener una ciudad más segura.

“Estamos transformando a Tijuana gracias a la unión de esfuerzos con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar. Los logros son evidentes, pero lo mejor está por venir”, concluyó.

