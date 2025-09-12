Ante el caso del huachicol fiscal que dio el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en el Puerto de Tampico, Tamaulipas, y donde 14 personas habían sido detenidas, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las investigaciones siguen en curso y es posible que haya más detenciones.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que el operativo inició a partir de la llegada de una embarcación que reportaba transportar naftas, sustancia que podía ingresar bajo un permiso temporal de importación sin pago de impuestos. Sin embargo, las indagatorias revelaron que en realidad se trataba de diésel.

“La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia, y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y empresarios y a civiles que se dedicaban a este ilícito”, señaló Sheinbaum.

Agregó que esta práctica ocasiona un doble daño: la evasión fiscal y la competencia desleal hacia Pemex y quienes importan legalmente.

La presidenta subrayó que se trata de una investigación amplia que aún no concluye: “No ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, se va a ir informando conforme vengan estas detenciones”.

Sheinbaum también se refirió a las críticas de sectores opositores: “Cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen, y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular, en el exsecretario, incluso el fiscal dice, vino a denunciar y a partir de ahí se abrió una investigación”.

La mandataria federal recordó que, además del caso del buque en Tampico, existen otras indagatorias relacionadas con el traslado ilegal de combustible en ferrotanques.

“¿Cuántas empresas, quién más está involucrado?", se le preguntó.

"Lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se radique por completo el contrabando de combustible”, afirmó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el monto económico del decomiso, Sheinbaum aclaró que no contaba con la cifra, pero adelantó que será la Fiscalía quien proporcione los datos correspondientes.

