Tras la entrega masiva de 26 reos de diferentes centros penitenciarios del país a Estados Unidos, que se realizó el martes bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que estos delincuentes continuaban dirigiendo desde las cárceles actividades ilícitas mediante visitas, que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos.

En conferencia de prensa el funcionario señaló que estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.

Entre los transferidos se encuentran: Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado del líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato en 2008 de un alguacil adjunto del condado de Los Ángeles, California, entre otros.

Acompañado de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, el titular de la SSPC señaló que muchos de los reos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad.

Además, se preveía que otros reos podrían recibir resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso de una fuga.

Dijo que existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio a las víctimas.

“Se envían a Estados Unidos porque tienen un procedimiento abierto... El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio, donde muchas veces, lamentablemente, desde prisiones siguen operando. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan. Al sacarlos de nuestro país no van a seguir operando en contra de la sociedad mexicana”, subrayó García Harfuch.

Detalló que estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, contribuyeron a la producción y distribución de millones de dosis de droga y con sus operaciones ilícitas generan violencia y temor en comunidades enteras por muchos años.

“Considerando las actividades a las que se han dedicado estas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el gabinete de seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de los objetivos”, dijo.

Manifestó que los centros penitenciarios en los que se encontraban los reos operan con normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones.

En febrero, recordó, se realizó el traslado de 29 líderes criminales a Estados Unidos; a pesar de su grado de peligrosidad, diversos jueces emitieron órdenes para postergar sus extradiciones.

Expuso el caso de Miguel Ángel “N”, alias El Z-40, cuyo proceso fue pospuesto 79 veces. En el caso de Oscar “N”, alias El Z-42, su procedimiento se aplazó 54 ocasiones.

“Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal. Por ello, estas acciones de traslado no sólo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia”, precisó.

En su intervención, el fiscal expresó que no hubo extradición y que están aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo quinto al igual que en febrero de este año, cuando fueron entregadas a Estados Unidos 29 individuos privados de su libertad, entre ellos Rafael Caro Quintero, conocido como El Narco de Narcos.

