Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Más Información

La senadora Cynthia López Castro presenta iniciativa para reconocer a las trabajadoras de venta por catálogo en la ley Federal del Trabajo y darles seguridad social, la cual ya fue bautizada por las beneficiarias como la

En México, más de 402 mil personas trabajan como vendedoras por catálogo, y más de 3 millones familias en todo el país que han trabajado en la venta por catálogo con datos de la plataforma Data México. De ellas, el 96.8% son mujeres, con una edad promedio de 47.5 años, lo que muestra la relevancia de esta actividad como fuente de ingreso para miles de familias en el país.

La iniciativa de la senadora morenista reforma y adiciona el artículo 285 de para incorporar a las personas vendedoras por catálogo

“Pese a la importancia social y económica de esta actividad, las personas vendedoras por catálogo no cuentan con un reconocimiento específico en la Ley Federal del Trabajo, lo que limita el acceso a seguridad social y a otros derechos laborales básicos”, expuso.

Dijo que la reforma, ya turnada a comisiones para su análisis, busca incluir expresamente a las personas vendedoras por catálogo como trabajadoras con derecho a seguridad social y a todas las prestaciones reconocidas por la Ley, la Constitución y los tratados internacionales firmados por México.

De aprobarse, las empresas estarían obligadas a pagar el aseguramiento en el régimen del seguro social a quienes desempeñen esta actividad, otorgando así certeza laboral a un sector que históricamente ha permanecido en la informalidad.

Cabe destacar que en 2019 la Secretaría de Hacienda, en el sexenio de López Obrador, propuso una reforma a este sector para gravar con impuestos las ventas por catálogo representan un ingreso muy importante para millones de familias en México.

La iniciativa del gobierno de Morena de aplicarles impuestos no representaba una carga tributaria para las empresas, sino para millones de personas —mayoritariamente mujeres— que han encontrado en esta actividad una forma legítima de llevar un ingreso extra al hogar.

