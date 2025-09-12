Más Información

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Después de que México propusiera un a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático, la embajada de en nuestro país reaccionó.

En sus redes sociales, la embajada china compartió la respuesta del Ministerio de Comercio, que dijo que espera que México actúe con cautela y lo piense dos veces antes de realizar cualquier ajuste arancelario.

Según la información de la agencia Xinhua, atribuida a un portavoz y compartida por la embajada, China seguirá de cerca las medidas arancelarias de México y evaluará cuidadosamente cualquier medida final.

Lee también

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró el jueves que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México propusiera un arancel del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el titular de la SRE descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con China.

“La relación es muy cordial, es una relación amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial”, expresó.

Lee también

El canciller De la Fuente destacó que también hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han tenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas.

“Para informarles de manera oportunidad y de manera directa cuáles son los alcances del Plan México y cuales son las nuevas oportunidades que se abren, al tiempo de las razones, como se ha dicho con toda claridad, México está revisando sus esquemas de comercio con todos los países que con los que no tenemos un tratado de libre comercio”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses