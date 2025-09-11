Más Información

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México propusiera un arancel del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el titular de la SRE descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con China.

“La relación es muy cordial, es una relación amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial”, expresó.

El destacó que también hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han tenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas.

“Para informarles de manera oportunidad y de manera directa cuáles son los alcances del Plan México y cuales son las nuevas oportunidades que se abren, al tiempo de las razones, como se ha dicho con toda claridad, México está revisando sus esquemas de comercio con todos los países que con los que no tenemos un tratado de libre comercio”, explicó.

El canciller Juan Ramón de la Fuente ofreció una conferencia de prensa sobre la situación de los mexicanos viviendo en Estados Unidos y las medidas para su protección durante las fiestas patrias. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
El canciller Juan Ramón de la Fuente ofreció una conferencia de prensa sobre la situación de los mexicanos viviendo en Estados Unidos y las medidas para su protección durante las fiestas patrias. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

