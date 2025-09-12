La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó que Hugo López-Gatell, representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), perciba una alta remuneración económica, al señalar que, como todo el cuerpo diplomático, sus gastos de vivir fuera del país son mayores.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que el salario de López-Gatell es parte de un tabulador y no es que exista un salario especial para él.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la única área donde se permite tener salarios por encima de la Presidenta de la República dentro del gobierno federal es en el cuerpo diplomático.

"Todo cuerpo diplomático tiene ingresos mayores. Es el único lugar en donde se justifica. porque el costo de la vida fuera es mayor que en México", dijo.

"¿Pero su antecesora ganaba menos?", se le cuestionó en Palacio Nacional.

"No, tiene que ganar lo mismo que la antecesora. No, no hay un aumento de salario para él. No sé de dónde tienen esta información, pero debe ser lo mismo que gane. No hay un aumento en particular, pero sí es importante que sepan que el cuerpo diplomático tiene un ingreso mayor porque sus gastos viviendo fuera del país son mayores y está justificado. Así ha sido siempre".

En el salón Tesorería, la Mandataria federal destacó que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se redujeron los altos salarios que percibía el cuerpo diplomático en sexenios pasados, por lo que ahora tienen "menos gastos suntuarios" que lo que tenían antes.

"Se le redujo en el 2019, tienen menos gastos suntuarios que lo que tenían antes, pero está justificado y en el caso de Hugo, pues vamos a ver porque tiene que ganar lo mismo que se ganaba antes y si no, pues que nos informe Relaciones Exteriores, pero es como parte de un tabulador no es que haya un salario especial para alguna persona", agregó.

