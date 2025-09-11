China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Más Información

indicó que "se opone firmemente a cualquier coerción", después de que México propusiera un arancel del 50% a las ligeros desde el gigante asiático.

Beijing "se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria.

Lin afirmó que su país siempre ha abogado "por una globalización económica inclusiva y beneficiosa".

"Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global", agregó el vocero, al tiempo que reiteró que China "se opone a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes".

México va por arancel de 50% a autos chinos

El gobierno de México presentó una propuesta para elevar los a varios países para proteger sectores estratégicos de su industria, con gravámenes de hasta el 50% y los productos chinos en la mira.

La divulgó el miércoles el proyecto de ley presentado al Congreso, que apunta a países con los que México no tiene acuerdos comerciales y que llega en medio de presiones comerciales de Estados Unidos.

Según la propuesta, los tendrían que pagar un arancel de 50%, frente al rango de entre 15% y 20% actual.

China, que según el gobierno es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial, se vería fuertemente afectado, en especial el sector automotor, cuyas ventas al país crecieron casi 10% en 2024.

Según cifras de la industria, las firmas chinas pasaron de no exportar prácticamente ningún auto hace una década a ocupar el 30% del mercado de autos ligeros el año pasado.

Además del gigante asiático, el proyecto prevé aranceles a productos de , India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen con México.

Otros sectores impactados serían el textil y la vestimenta, cuyas tasas podrían llegar hasta el 50%, lo que podría afectar a las grandes marcas chinas que venden por la web. Con información de EFE

