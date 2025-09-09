Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

México, el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Estas secadoras de ropa tiene fallas que pueden provocar un incendio, según Profeco; campaña de revisión tiene vigencia indefinida

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Joven de 17 años da a luz en Cuajimalpa; policías y paramédicos atienden parto en domicilio

“Los policías entregaron a mi hijo”: María Yolanda lleva 15 años buscando a Guillermo, desaparecido en San Luis Potosí

está dispuesto a ampliar los aranceles contra los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea toma medidas similares, para así reducir los ingresos que Moscú necesita para la guerra en Ucrania, dijo el martes a la AFP un funcionario estadounidense.

Trump planteó de entre 50% y 100% a países como China e India, al intervenir en una reunión de altos funcionarios estadounidenses y europeos sobre esas posibles medidas contra Rusia, según ese alto responsable, que declinó dar más detalles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió el lunes y el martes a una delegación europea, en particular al responsable de las sanciones de la UE, David O'Sullivan.

Washington impulsa la implantación de aranceles dirigidos a los compradores de petróleo ruso.

Estados Unidos ya lo ha hecho contra India y quiere aplicarlo a China.

"La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra. Y eso es lo que buscamos hacer", aseguró a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el presidente estadounidense está "listo para hacerlo ya, pero piensa que la UE debe hacer lo mismo", un mensaje transmitido a los representantes europeos, insistiendo en que, si Bruselas está dispuesta a alinearse con los aranceles, Washington actuará.

Cando le preguntaron el domingo en la Casa Blanca sobre si estaba dispuesto a lanzar una nueva fase de sanciones contra Rusia, Trump respondió: "Sí, lo estoy".

Por su parte, Bessent ya había afirmado el domingo que Estados Unidos estaba "listo para aumentar la presión" sobre Rusia con el fin de poner fin a la guerra en Ucrania, llamando a la UE a hacer lo mismo.

Paralelamente, el mandatario republicano aseguró a través de su red Truth Social que las negociaciones con India para "resolver la cuestión de las barreras comerciales" entre ambos países prosiguen.

"¡Estoy seguro de que no habrá ninguna dificultad para llegar a una conclusión satisfactoria para nuestros dos grandes países!" exclamó Trump en su mensaje.

