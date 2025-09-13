Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Senadores, diputados federales y la dirigencia nacional del destacaron la captura del líder del grupo delictivo “La Barredora”, , quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López, así como exigieron a las autoridades mexicanas una investigación imparcial y castigo a los políticos que lo encubrieron.

“Reconocemos el trabajo de las autoridades que participaron en la captura. Pero detener a una persona no basta: necesita verdad completa, responsabilidades claras y cero encubrimiento”, expusieron en un pronunciamiento conjunto.

“Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por : tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”.

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial
Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial

Expusieron que una muestra clara de esta preocupante situación es que, según información periodística y oficial, los vínculos criminales del exsecretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces Gobernador y entonces Presidente de la República,y Andrés Manuel López Obrador.

“Pese a esos señalamientos, se le mantuvo en funciones y al mismo tiempo —presuntamente— al frente de la principal organización criminal del Estado”, lamentaron.

Indicaron que la ciudadanía merece una explicación completa: ¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron? La justicia no puede detenerse en un solo nombre ni usarse para simular. La verdad debe llegar hasta las últimas consecuencias.

La dirigencia nacional y las bancadas del PAN exigieron una investigación a fondo e imparcial; cero encubrimiento: indagar no solo las presuntas conductas del exfuncionario, sino toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros; que se sancione a quien haya protegido, omitido o facilitado actividades delictivas.

