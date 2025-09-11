El Senado analiza una reforma para prohibir de manera expresa el nepotismo en todas sus formas, incluyendo el denominado sentimental.

La senadora panista Ivideliza Reyes Hernández presentó una iniciativa la iniciativa que se discutirá en comisiones para que en los cargos públicos de los tres niveles de gobierno se prohiba que funcionarios federales, estatales y municipales den cargos a sus parejas o novias.

“Nuestra propuesta establece que no podrán ocupar cargos de elección popular aquellas personas que en los 3 años previos a la elección mantuvieron vínculos de matrimonio, concubinato o relación de pareja con quien ya ejerce ese mismo cargo”.

Argumentó que el nepotismo es corrupción, es el abuso de un cargo público para favorecer a familiares, amigos o parejas, sin importar la capacidad, el mérito o la idoneidad.

“Esta práctica destruye el principio de igualdad de oportunidades, concentra el poder en pequeños círculos y le roba a la ciudadanía la posibilidad de elegir libremente a sus representantes”.

En México, dijo, muchos cargos públicos han sido transferidos entre esposos, hermanos, primos o parejas sentimentales, lo cual no es ilegítimo y alimenta la percepción de que la política es un asunto de familias, no de ciudadanos. Además, mina la confianza y lastima la credibilidad de la democracia.

La senadora Reyes Hernández explicó que esta reforma es congruente con los compromisos internacionales de México, y lo aprobado en el Senado de la República en la pasada reforma de nepotismo electoral impulsada por la presidenta de México y que Acción Nacional acompañó.

“Ningún cargo público será patrimonio familiar ni botín sentimental”, puntualizó.

Puso como ejemplo el caso donde se escucha una conversación entre el jefe de gabinete del ayuntamiento de Tepic, Alejandro Galván, con su pareja, la presidenta municipal, Geraldine Ponce, destacó que se exhibe cómo una pareja ejerce simultáneamente el poder en el gobierno.

