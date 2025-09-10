Más Información

Aunque afirmó que aún es prematuro para definir candidaturas y alianzas rumbo al proceso electoral de 2027, el senador también enfatizó que su aspiración de gobernar Zacatecas sigue firme, siempre con respeto a los lineamientos de Morena.

En entrevista, dijo que falta mucho para que se suscriban las alianzas electorales y los partidos que apoyan a la 4T definan su postura, por lo que no quiso adelantar si aceptaría la candidatura por el Partido Verde.

Aseguró que sus diferencias no son con su hermano el gobernador David Monreal, sino con “grupos oscuros” dentro de , cuyos actos facciosos y sectarios podrían poner en riesgo la unidad del partido.

Por ello, insistió en la importancia de que los procesos internos sean transparentes, equitativos e incluyentes, con el fin de fortalecer al movimiento y evitar fracturas.

“Tenemos que darle fortaleza al movimiento, no deseo que haya ruptura”, subrayó, al hacer un llamado a que la actuación del gobernador se mantenga al margen de la política interna de Morena.

Advirtió que el mandatario estatal no debe intervenir en el proceso interno de selección de candidatos del partido, ya que su labor principal debe centrarse en la administración estatal.

“Si las tiene metidas (las manos), que las saque, pero no creo. Él está trabajando en su gobierno”, dijo.

-¿Qué te dice ()?, se le preguntó.

“Que analice bien mi situación, la tengo muy analizada y la tengo muy estudiada”, respondió.

