En medio de la polémica del senador Saúl Monreal quién amagó con rupturas en Morena en caso de que él no sea el candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la entidad en el marco de su primer Informe de Gobierno.
Al arribar a la explanada de Plaza de Armas, Sheinbaum llegó acompañada por el mandatario estatal, David Monreal.
En el presidium ya se encontraba el diputado federal, exmandatario de Zacatecas Ricardo Monreal, Sheinbaum lo saludó, pero su hermano no.
Mientras tanto, el senador Saúl Monreal se encontraba entre los invitados especiales.
Horas antes, Monreal Ávila difundió en X un mensaje en el que le dio la bienvenida a su entidad, y aseguró que pretende continuar "trabajando por la transformación" junto a ella.
"Hoy quiero refrendar mil lealtad y compromiso con usted y con el Movimiento que juntos fundamos, estamos para respaldarla y ayudarla a que continúe avanzando en beneficio de México", destacó.
