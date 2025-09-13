El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rechazó vínculos con el empresario Saúl Vera Ochoa, responsable de la concesión del muelle fiscal 289 en el puerto de Tampico, punto de arribo de embarcaciones con combustible de contrabando, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En un comunicado rechazó de manera categórica que exista cualquier vínculo de negocios o de amistad con él.

Asegura que los señalamientos difundidos forman parte de una campaña de desinformación que carece de sustento y que busca desacreditar, mediante rumores, el compromiso demostrado a lo largo de décadas con la vida pública del país y con la transformación de México.

Asimismo, dijo que resulta necesario señalar con claridad a qué intereses responde Saúl Vera Ochoa: durante la administración de Felipe Calderón, mantuvo sociedad con José Luis Luege Tamargo, con el propio Calderón y con Antonio Dávila Capiterucho.

" Estos vínculos son los que reflejan complicidades con personajes que representan lo más cuestionable del viejo régimen, mismo que por años privilegió negocios privados a costa del interés nacional".

Adán Augusto López, dijo que quienes hoy intentan sembrar dudas sobre su trayectoria política lo hacen con la intención de proteger y encubrir esas viejas alianzas.

Cabe destacar que la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción indicó un empresario tabasqueño que impulsó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López y que es cercano a la cúpula de la 4T, está detrás de la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban los buques cargados de huachicol.

En el expediente judicial sobre la red de huachicol descubierta en Tamaulipas, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, el ex titular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, señaló que buques con huachicol arribaban a ese muelle, concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.

