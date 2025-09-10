La bancada de Morena en el Senado presentará la próxima semana un plan de austeridad que incluye la cancelación de los viajes al extranjero, el congelamiento de las dietas y subvenciones de los legisladores y la cancelación de contratos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo parlamentario mayoritario, Adán Augusto López.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exsecretario de Gobernación estimó que con estas medidas, la Cámara Alta se ahorrará 500 millones de pesos al año.

“Se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público, esto es que ya independientemente del grupo político, fracción, grupo parlamentario al que pertenezcan, han quedado suspendidos todos los viajes internacionales”, destacó.

El líder parlamentario aseguró que no hay necesidad de hacer viajes internacionales. “Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior, entonces se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año, para el 2026”, detalló.

Adán Augusto López informó que quedó cancelado el servicio de valet parking y se tomó la decisión de que el Senado absorba a esos trabajadores, con mejores condiciones salariales y laborales.

