Con la presión del gobierno de México sobre las espaldas, Hernán Bermúdez Requena estuvo prácticamente los últimos siete meses a salto de mata en al menos tres países del continente para evadir a la justicia, que lo señala de ser el líder de La Barredora, un apéndice del Cártel Jalisco Nueva Generación, en su natal Tabasco.

Tras huir de México, por Mérida, el exjefe de la policía de Tabasco estuvo en distintos puntos de Panamá, España, Brasil y Paraguay.

Hoy se sabe que desde 2024 se inició una investigación en su contra, aunque fue hasta la entrevista del 11 de julio de este año en la que el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel Martínez López, ventiló que desde el 14 de febrero de este 2025 se emitió su orden de captura.

“Hay registros que abandonó el país de Mérida hacia Panamá”, apuntó al agregar que “El Abuelo después voló a España y luego a Brasil, en donde el gobierno mexicano estuvo en contacto con la autoridades internacionales para aprehenderlo”, expresó Martínez López.

Ya buscado en 190 países por Interpol, ayer el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, informó al medio ABC paraguayo que hubo “movimientos” de Hernán Bermúdez en el país “desde hace aproximadamente cinco meses”.

“Creemos que está desde enero, pero no tenemos certeza porque al tratarse de un ingreso clandestino no podemos saber de su permanencia. Sí se corroboraron movimientos que demostraban que estaba aquí hace aproximadamente cinco meses”, dijo al medio.

También la presidencia de Paraguay informó que desde marzo pasado hubo “indicios sólidos” de la “presencia irregular” de Hernán Bermúdez Requena en territorio paraguayo.

El fiscal Doldán añadió que “ayer [viernes] a la tarde tuvimos el primer roce documental con el caso. Todos los trabajos previos son de inteligencia”.

El medio destacó que “Bermúdez, quien fue capturado en una residencia del barrio cerrado Surubi’í, habría ingresado al país en enero de este año, que es cuando se le pierde la pista tras su paso por la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay y antes había sido ubicado en Panamá”.

La debacle de Bermúdez Requena comenzó en la Navidad de 2023, cuando un ataque a su casa ubicada en un fraccionamiento de alta plusvalía, prendió las alertas.

Fue cuando surgió de nueva cuenta el nombre de La Barredora, un grupo criminal que es integrado por delincuentes locales, expolicías, agentes activos y supuestamente liderado por el mismo encargado de la seguridad de los tabasqueños.

En los primeros días de 2024 se dieron asaltos a establecimientos y quemas de tiendas de conveniencia que llevaron a que el 5 de enero renunciara Bermúdez Requena.

En su lugar, el gobierno federal y el entonces gobernador Carlos Manuel Merino Campos acordaron la designación del general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien no pudo con el paquete y un año después también fue destituido.