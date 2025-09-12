Luego que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los mexicanos que viven en Estados Unidos a que en estos festejos patrios deben cuidarse y no arriesgarse, ante las amenazas de detenciones en redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que "más que que no celebren que tengan precaución".

"(...) ese es el la orientación que dio, que tomó la decisión cancillería de orientar", indicó.

Sheinbaum Pardo mencionó que en los consulados siempre se va a seguir haciendo el Grito de Independencia, "se va a hacer en todos los consulados de México, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, es una celebración de nuestra independencia, pero, pues, bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo, pues, que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión".

Sobre que la comunicación que se hizo a las autoridades de Estados Unidos de que era el día de la Independencia de México, Sheinbaum mencionó que las autoridades estadounidenses no han respondido.

Piden a mexicanos en EU "brindar con responsabilidad" en fiestas patrias

Cómo parte de la celebración del Día de la Independencia de México, y ante amenazas de redadas en distintas ciudades de Estados Unidos, a los y las connacionales en Los Ángeles se les pidió "brindar con responsabilidad".

Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en Los Ángeles, llamó a celebrar las fiestas patrias con orgullo y responsabilidad.

Indicó que los eventos a los que se ha convocado a la comunidad mexicana son eventos familiares, libres de violencia: "Son espacios para convivir con orgullo y en paz".

"Si decides brindar con bebidas alcohólicas, hazlo con responsabilidad y no manejes. Sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades locales ", pidió González Gutiérrez.

"Sabemos que atravesamos por momentos de incertidumbre para muchas familias, por eso respetamos profundamente la forma en que cada persona decida conmemorar está fecha", añadió al referir que tiene que ser un momento de unidad en el que se exprese de manera "respetuosa y pacífica" el orgullo que sentimos por las raíces mexicanas.

Otros consulados como el de Dallas, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, llamaron a evitar el exceso de alcohol, respetar las leyes, tener un plan en caso de emergencia y no usar documentos falsos.

En caso de emergencia se puso a disposición el número del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 520-623-7874.

¿Vas a acudir a un evento masivo? 🎉



Hazlo de forma segura y responsable:

✔️ Evita el exceso de alcohol

✔️ Respeta las leyes

✔️ Ten un plan en caso de emergencia

✔️ No uses documentos falsos



En caso de emergencia ☎️ CIAM 520-623-7874#ProtecciónConsular #EventosSeguros pic.twitter.com/jBAAWXbDPh — ConsulMexDal (@ConsulMexDal) September 11, 2025

