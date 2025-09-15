La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que asistirá al Desfile Cívico Militar del Zócalo de la Ciudad de México el próximo martes 16 de septiembre de 2025, en representación de San Lázaro.

Lo anterior, debido a que fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

“Mañana asistiré al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en representación de la Cámara de Diputados”, escribió la legisladora panista en sus redes sociales oficiales.

El tradicional Desfile Cívico Militar estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como autoridades de los poderes legislativo, judicial, y los secretarios de la Defensa y Marina.

Lee también Senado recibe reforma de Sheinbaum sobre Ley de Amparo para “promover el acceso a la justicia”

López Rabadán, presidenta de San Lázaro desde el pasado martes 2 de septiembre, informó en redes sociales que asistirá en representación de la Cámara Baja, "reforzando así la presencia del Poder Legislativo en un acto que simboliza unidad y respeto a las instituciones".

A través de un comunicado, la Mesa Directiva recordó que dicho evento, que rinde homenaje a las Fuerzas Armadas y a cuerpos civiles, es un recordatorio del compromiso con la soberanía y la disciplina nacional.

“La participación de López Rabadán destaca la voluntad institucional de acompañar momentos de cohesión, dejando de lado las diferencias partidistas para subrayar la importancia del civismo y la identidad nacional”.

Lee también Manuel Añorve: falso que abasto y distribución de medicamentos se haya normalizado

El desfile, que iniciará en la plancha del Zócalo capitalino, estará integrado por contingentes militares, cadetes, la asociación nacional de charros, aeronaves y vehículos.

“Con su presencia, López Rabadán proyecta también la cercanía del Congreso con la gente, reafirmando el papel del Poder Legislativo en los momentos clave de la vida pública del país. Así, el desfile no solo conmemora la Independencia, sino que reafirma los valores de unidad, disciplina y democracia que dan sentido a la República”, concluye el comunicado.

Anteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja fue invitada a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes que se celebró el pasado sábado 13 de septiembre en el Bosque de Chapultepec.

Lee también Familiares del diputado Manuel Espino recaudan fondos para pagar gastos médicos

En esta ceremonia, asimismo, López Rabadán fue invitada por la titular del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo.

“Asistiré como Presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”, escribió la diputada federal.

Además, destacó que desde hace tres años no había presencia del Poder Legislativo en esta ceremonia conmemorativa, por lo que reconoció que es importante la presencia de la Mesa Directiva, ya que en el Congreso de la Unión “se representa a la ciudadanía”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc