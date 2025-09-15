Más Información

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

La presidenta de la Cámara de Diputados,, anunció que asistirá al Desfile Cívico Militar del Zócalo de la Ciudad de México el próximo martes 16 de septiembre de 2025, en representación de San Lázaro.

Lo anterior, debido a que fue invitada por la presidenta :

“Mañana asistiré al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en representación de la Cámara de Diputados”, escribió la legisladora panista en sus redes sociales oficiales.

El tradicional Desfile Cívico Militar estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como autoridades de los poderes legislativo, judicial, y los secretarios de la Defensa y Marina.

Lee también

López Rabadán, presidenta de San Lázaro desde el pasado martes 2 de septiembre, informó en redes sociales que asistirá en representación de la Cámara Baja, "reforzando así la presencia del Poder Legislativo en un acto que simboliza unidad y respeto a las instituciones".

A través de un comunicado, la Mesa Directiva recordó que dicho evento, que rinde homenaje a las Fuerzas Armadas y a cuerpos civiles, es un recordatorio del compromiso con la soberanía y la disciplina nacional.

“La participación de López Rabadán destaca la voluntad institucional de acompañar momentos de cohesión, dejando de lado las diferencias partidistas para subrayar la importancia del civismo y la identidad nacional”.

Lee también

El desfile, que iniciará en la plancha del Zócalo capitalino, estará integrado por contingentes militares, cadetes, la asociación nacional de charros, aeronaves y vehículos.

“Con su presencia, López Rabadán proyecta también la cercanía del Congreso con la gente, reafirmando el papel del Poder Legislativo en los momentos clave de la vida pública del país. Así, el desfile no solo conmemora la Independencia, sino que reafirma los valores de unidad, disciplina y democracia que dan sentido a la República”, concluye el comunicado.

Anteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja fue invitada a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes que se celebró el pasado sábado 13 de septiembre en el Bosque de Chapultepec.

Lee también

En esta ceremonia, asimismo, fue invitada por la titular del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo.

“Asistiré como Presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”, escribió la diputada federal.

Además, destacó que desde hace tres años no había presencia del Poder Legislativo en esta ceremonia conmemorativa, por lo que reconoció que es importante la presencia de la Mesa Directiva, ya que en el Congreso de la Unión “se representa a la ciudadanía”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses