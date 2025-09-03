Más Información

"Se respetó la regla que está muy bien", comentó la presidentaluego de que se designó (PAN) como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Pues hay una regla, por lo que entiendo establecida, en el Senado es distinto, pero en el caso de la cámara de Diputados va a turnándose un año le toca al partido mayoritario luego al que sigue y así, el siguiente año le tocará que al partido Verde creo que le toca. Entonces pues así se respetó la regla que está muy bien", comentó la mandataria federal.

Ayer, la diputada Kenia López Rabadán rindió protesta como , para el próximo año, hasta septiembre de 2026.

En su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que cree en el equilibrio de poderes, la pluralidad del poder legislativo y en la palabra como punto de encuentro.

Como vicepresidentes de la Mesa Directiva, fueron elegidos Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM).

