Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el próximo año, hasta septiembre de 2026.

En su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que cree en el equilibrio de poderes, la pluralidad del poder legislativo y en la palabra como punto de encuentro.

“Porque creo en la palabra, en ello empeño la mía, en esta presidencia me comprometo a garantizar el derecho de cada diputada y de cada diputado a representar a sus votantes y a defender su posición, me comprometo a respetar la ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras, me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen, y a las voces de las minorías y lo que representa”, expresó.

Como vicepresidentes de la Mesa Directiva, fueron elegidos Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM).

Como secretarios de la Mesa Directiva rindieron protesta los diputados: Julieta Villalpando Riquelme (Morena), Alan Sahir Márquez Becerra (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) y Laura Ballesteros Mancilla (MC).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se eligió la nueva Mesa Directiva, por 435 a votos a favor y 4 sufragios en contra de diputados de Morena: Rufina Benítez Estrada, Edén Garcés Medina, Gilberto Herrera y Karina Pérez Popoca.

