Este lunes 15 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su primer Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Por primera vez en la historia del país, una mujer titular del Ejecutivo realizará esta ceremonia, acompañada de ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Anteriormente, Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia matutina del 11 de septiembre que ya había practicado para dar el Grito: "Ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente", dijo.

Sigue aquí el minuto por minuto del primer Grito de Independencia de la mandataria federal Claudia Sheinbaum:

Nación 10:53 AM El Zócalo listo para el histórico grito de una mujer Jóvenes provenientes del Guadalajara que acudieron al Zócalo para presenciar el Grito de Independencia aprovecharon el día de ayer para realizar suertes con reatas y los paseantes les tomaron fotos e incluso les dieron dinero.

La Plaza de la Constitución se encuentra lista para la histórica jornada en la que una presidenta, Claudia Sheinbaum, por primera vez encabece este acto.





Aspectos de cómo se encuentra el zócalo capitalino a un día de la ceremonia del grito de independencia que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

Nación 10:57 AM ¿Quién se presentará en el Zócalo este 15 de septiembre? Para festejar las fiestas patrias, este año La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de ponerle ritmo a la celebración en el Zócalo de la CDMX. Temas como "Ya es muy tarde", "Mi segunda vida", "Cabecita dura" y "El ruido de tus zapatos", pondrán a bailar y cantar a los miles de asistentes que se den cita para gritar en el Zócalo capitalino: "¡Viva México!".



