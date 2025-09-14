La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer el pronóstico meteorológico para la Ciudad de México durante estas fiestas patrias.

Clima Lunes 15 de septiembre

Amanecer templado con temperaturas mínimas entre 14 y 16°C; durante la mañana dominará cielo medio nublado. Por la tarde y noche el cielo estará nublado con lluvias fuertes e intervalos de chubascos, sin descartar actividad eléctrica y caída de granizo. Las temperaturas máximas estarán entre 24 y 26°C.

Clima Martes 16 de septiembre

Amanecer templado con temperaturas mínimas entre 13 y 15°C; la mayor parte del día estará de medio nublado a nublado. Por la tarde y noche se presentarán lluvias fuertes con chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas estarán entre 24 y 26 °C.

La SGIRPC recomendó usar bloqueador solar y no exponerte por tiempo prolongado al sol; retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; y porta paraguas o impermeable.

