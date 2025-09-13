El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrán condiciones de lluvias sobre el noreste de México.

Esto debido a una vaguada de altura que generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, ante el paso de la tormenta tropical Mario se ocasionarán lluvias fuertes en el occidente del país. En tanto, canales de baja presión en el centro y oriente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el norte, noreste y sur del país.

Lee también Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Por su parte, la onda tropical núm. 32 recorrerá el sureste mexicano originando lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera una mañana con cielo nublado y lluvias aisladas, además de ambiente fresco en la región. Por la tarde se prevé que continué el cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edomex se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp