Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Él es Silverio Villegas, michoacano y cocinero, asesinado por un agente del ICE en EU

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

El informó que se mantendrán condiciones de lluvias sobre el noreste de México.

Esto debido a una vaguada de altura que generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, ante el paso de lase ocasionarán lluvias fuertes en el occidente del país. En tanto, canales de baja presión en el centro y oriente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el norte, noreste y sur del país.

Por su parte, la onda tropical núm. 32 recorrerá el sureste mexicano originando lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera una mañana con cielo nublado y lluvias aisladas, además de ambiente fresco en la región. Por la tarde se prevé que continué el cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edomex se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

