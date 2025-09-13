Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa alerta naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, para esta tarde y noche, en las demarcaciones: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo, entre las 16:20 y las 23:00 horas del sábado 13 de septiembre de 2025.
Además, se actualiza alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm durante el mismo periodo de tiempo.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.
Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.
