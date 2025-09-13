Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Probable exceso de velocidad, el primer dictamen de la Fiscalía de CDMX sobre explosión en Iztapalapa

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

La fiscal general de justicia de la CDMX, , informó que un primer dictamen se desprende que hubo por parte del conductor de la que se volteó y ocasionó una explosión en inmediaciones del

En conferencia de prensa que encabeza, la jefa de gobierno, , la fiscal señaló que la investigación está concentrada en relación a los delitos de .

“Este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y el golpe en el pavimento, decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor”, dijo la fiscal.

También refirió que ya compareció la empresa en la investigación, y que cuenta con pólizas de seguro vigente.

Además subrayó que se descarta que la incidencia fuera ocasionada por un bache.

