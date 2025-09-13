La jefa de gobierno, Clara Brugada, lamentó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

En redes sociales, la mandataria capitalina indicó, “con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta”.

La mandataria destacó que su acto de amor ha dejado una huella profunda y externó su pésame a familiares y amigos.

Lee también Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

“Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot