La jefa de gobierno, Clara Brugada, lamentó el fallecimiento de , la abuelita que protegió a su nieta de la explosión de la pipa de gas en el en Iztapalapa.

En redes sociales, la mandataria capitalina indicó, “con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta”.

La mandataria destacó que su acto de amor ha dejado una huella profunda y externó su pésame a familiares y amigos.

“Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes”.

