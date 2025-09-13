Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este viernes el fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, la mujer que protegió a su nieta Jaclyn Azulet durante la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La señora Alicia se volvió viral en redes sociales y medios, debido a que protegió a su nieta de dos años con su propio cuerpo. Con la niña entre brazos, se alejó de la zona del incidente, en su andar se encontró al policía Sergio Ángel Soriano, del Sector Cetram Santa Marta, quien las ayudó a llegar a un hospital; 90% del cuerpo de la señora Alicia presentaba quemaduras, dieron a conocer sus familiares.

Hasta el momento la familia no se ha pronunciado para confirmar la muerte de Alicia.

Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia, confirmó que los médicos realizaron varias valoraciones para una cirugía.

“Mi hermana (...) está siendo valorada para ver cuándo ya es programada para cirugía, para que le empiecen a quitar el tejido que ya no funciona”.

La familia reveló que personal la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se puso en contacto con ellos y se disculpó pues habían dado por fallecida a la señora Alicia la noche del jueves.

“Ya se acercaron con nosotros, ya nos dieron una disculpa por el manejo que se dio de la noticia de mi hermana, de que había fallecido, del deceso de mi hermana, cosa que es totalmente falso, hay que entender que son seres humanos”, comentó ayer Sandra.

En el Hospital Siglo XXI del IMSS, Cyntia Jazmín Carrillo, madre de Jaclyn Azulet, informó que la menor tiene quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue sometida a una cirugía plástica y sigue en recuperación

Destacó que el personal médico y autoridades del Gobierno capitalino han estado al pendiente y le han brindado información y apoyo económico para sus traslados.

Reconoció la labor del policía Sergio Ángel Soriano, quien auxilió a su madre y a su bebé.

“Lo que hizo fue un gran apoyo porque no sabemos cuánto tiempo pudo haberse tardado para llegar hasta donde está ahorita mi mamá, la situación de mi mamá es demasiado crítica. Darle las gracias, hizo bastante al haber apoyado a mi mamá y mi bebé”, expuso.

Esta es la última fotografía de la señora Alicia junto a su nieta Azulet, minutos antes de que una pipa de gas volcara y explotara en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Foto: Especial

