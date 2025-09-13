La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó que hasta el momento, 13 personas han fallecido tras la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que 40 personas continúan hospitalizadas y 30 ya han sido dadas de alta.

En breve más información...